Verstappen wint in Bahrein met overmacht eerste race Formule 1-seizoen

Natuurlijk, er zijn nog liefst 22 races te gaan, maar Max Verstappen heeft er met een soevereine zege in de Grand Prix van Bahrein geen misverstand over laten bestaan dat hij dé topfavoriet is voor de wereldtitel in het nieuwe Formule 1-seizoen.

De titelverdediger en tweevoudig wereldkampioen kwam geen moment in de problemen in de eerste race van het jaar. Hij was simpelweg een klasse apart en won voor het eerst in zijn carrière de openingsrace.

Nyck de Vries, de tweede Nederlander in de koningsklasse van de autosport, startte van de negentiende plek en reed een aardige race. WK-punten leverde dat de coureur van AlphaTauri niet op. Hij begon zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 met een verdienstelijke veertiende plaats.