Bol en Klaver leiden estafetteploeg naar EK-goud, mannen pakken brons

Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters en Femke Bol hebben voor de tweede keer op rij de Europese indoortitel op de 4x400 meter veroverd. Nederland won in Istanbul in 3.25,66, een Nederlands - en kampioenschapsrecord. Het oude nationale record dateerde van de EK indoor van twee jaar geleden in Torun: 3.27,15. Italië veroverde zilver op bijna drie seconden (3.28,61). Het brons was voor Polen in 3.29,31. Klaver sloeg als startloopster al een flink gat. Daarna deden Saalberg en Peeters hun werk door Bol als slotloopster in een ideale situatie te brengen. De Europees indoorkampioene op de 400 meter - ze pakte gisteren goud en Klaver zilver - zette het hele veld op grote achterstand. Brons voor de Oranjemannen De Nederlandse mannen werden onttroond als Europees kampioen op de 4x400 meter estafette. Het kwartet Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela en de sterke slotloper Liemarvin Bonevacia veroverde uiteindelijk wel brons in 3.06,59. België werd Europees kampioen in 3.05,83. Zilver ging naar Frankrijk in 3.06,52

Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Isaya Klein Ikkink and Ramsey Angela vieren het brons - Reuters

Nederland timmert al jaren op de 400 meter aan de weg, onder leiding van de coaches Laurent Meuwly en Bram Peters. De vrouwenploeg leunt daarbij op het ijzersterke fundament Bol-Klaver, waarbij in dit geval in Istanbul Saalberg en Peeters meer dan voldoende niveau hadden om het goud op Europees niveau binnen te slepen. Goede wissels Met de rappe Klaver als startloopster en de onovertroffen Bol als slotloopster is het voor de concurrentie bijna ondoenlijk om het oranje-kwartet te verslaan. Zolang het bij de altijd lastige wissels goed gaat. Zondag ging alles goed."Ik ben nog nooit op kop aan het slot van de 4x400 meter begonnen", onderstreepte Bol de overmacht van Nederland in Istanbul. "We hebben een goede groep. Ook de reserves zijn snel. Dat houdt iedereen scherp", legde Klaver uit. "De opdracht was: zorgen dat we aan de leiding bleven. Ik ben blij dat dit is gelukt", was Saalberg trots. Peeters, met tranen in haar ogen: "Dit is mijn eerste medaille. Ik ben zo blij dat het gelukt is."

De reacties van de estafettevrouwen na het prolongeren van hun Europese indoortitel op de 4 x 400 meter. - NOS