Merlier sprint naar zege in eerste rit Parijs-Nice, Kooij wordt vierde

De eerste etappe van Parijs-Nice, een heuvelrit over 170 kilometer rondom La Verrière, is gewonnen door Tim Merlier. De Belgische coureur van Soudal-QuickStep was de snelste in de sprint, waarin ook Olav Kooij zich mengde. De sprinter van Jumbo-Visma moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De 'Koers naar de Zon', vorig jaar gewonnen door Primoz Roglic die nu heeft gekozen voor de maandag beginnende Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, lijkt te gaan uitdraaien op een eerste duel tussen Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de naar de tweede plaats verwezen Tadej Pogacar.

Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X) namen de eerste schermutselingen voor hun rekening door er na 16 kilometer tussenuit te knijpen. De samenwerking resulteerde in een maximale voorsprong van 3.45 minuten, maar de dappere onderneming kwam dertig kilometer voor de meet ten einde.

Pogacar als eerste boven

Op de Côte de Milon-la-Chapelle, een helling van slechts 500 meter lang maar wel met een gemiddelde stijging van 12%, nam Neilson Powless het voortouw. Ook Pogacar liet zich zien, waardoor zich een kleine groep losmaakte van het peloton.