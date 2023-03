'Jeugdzorg faalt al sinds vorige eeuw, maar het gesprek verandert niet'

"De kwaliteit in de jeugdzorg holt achteruit. Problemen worden groter en het zijn er steeds meer." Dat meldde Nieuwsuur in mei vorig jaar, maar het had net zo goed een tekst van tientallen jaren geleden kunnen zijn. De problemen in de jeugdzorg waren in de jaren 80 al groot en de beloftes vanuit de politiek om deze op te lossen zijn sindsdien amper onveranderd, blijkt uit onderzoek.

"Het is continu dezelfde taal. De grammatica blijft hetzelfde, alleen het vocabulaire verandert ietsjes", zegt onderzoeker Sharon Stellaard. Voor haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit is ze in de geschiedenis gedoken van het jeugdzorgbeleid in Nederland. Boomerangbeleid, noemt ze het patroon dat ze ontdekte. Het leidt ertoe dat de jeugdzorg niet of nauwelijks verbetert.

Déjà vu op tv

Dat de problemen al tientallen jaren spelen én dat de manier waarop daarover wordt gesproken nauwelijks is veranderd, blijkt onder meer uit wetsvoorstellen. In de wet op de jeugdhulpverlening van 1989 ging het over een "samenhangend aanbod afgestemd op de behoefte". In 2005 was "een passend en samenhangend zorgaanbod" de oplossing, in de wet in 2015 stond "effectievere hulp afgestemd op de behoeften" centraal en in 2020 waren "behoefte in beeld hebben" en "aanbod dat past bij de vraag" het antwoord op de problemen.

Nieuwsuur vindt in het archief tal van tv-fragmenten over de problemen in de jeugdzorg. Zo zegt een hulpverlener in een uitzending van Achter het Nieuws in 1987 al dat bezuinigingen in de jeugdzorg voor problemen zorgen. "Alsof je tegen een kind zegt: je moet nodig een paar nieuwe schoenen, maar het mag niks kosten."

Zeventien jaar later - in 2004 - vertelt toenmalig hoofd Inspectie Jeugdzorg Joke de Vries in het NOS Journaal gefrustreerd over de inrichting van de Jeugdzorg: "Het is natuurlijk van de gekke dat er zoveel hulpverleners zich met een gezin bemoeien. Dat zou veel beter gestroomlijnd kunnen worden."

Bekijk hier oude tv-fragmenten over (steeds dezelfde) problemen in de jeugdzorg: