PSV knokt zich naar zege in Waalwijk, maar ziet De Jong geblesseerd uitvallen

De jonge Belg, die onlangs zijn contract verlengde , was voor de vijfde wedstrijd op rij betrokken bij een doelpunt van PSV (vier goals en twee assists in de laatste vijf wedstrijden van PSV).

De in vorm verkerende Johan Bakayoko gaf PSV na 35 minuten de voorsprong door de bal uit de lucht hard in het doel te schieten.

Hoewel RKC'er Thierry Lutonda na elf minuten nog een enorme schietkans miste door de bal net over te schieten, was PSV heer en meester. Met name Xavi Simons was op het middenveld een plaag voor de RKC-spelers, die flink wat overtredingen nodig hadden om hem af te stoppen.

Tegen het momenteel alleraardigst presterende RKC, de huidige nummer acht van de eredivisie, had het weleens een moeizame middag voor PSV kunnen worden. Maar daar was voor rust geen sprake van.

PSV zit na zeges op achtereenvolgens Sevilla, FC Twente en ADO Den Haag in rustiger vaarwater. Die drie overwinningen kwamen echter in Eindhoven tot stand, want buiten de lichtstad presteren de Eindhovenaren aanmerkelijk minder. De laatste uitzege van PSV was op 6 november bij Ajax (1-2).

PSV heeft in de eredivisie voor het eerst sinds november vorig jaar een uitzege mogen vieren. De Eindhovenaren kwamen bij RKC Waalwijk een aantal keer goed weg, maar de overwinning bij de streekgenoot was verdiend: 0-1.

In de tweede helft liet RKC veel meer van zich horen en kwam PSV een aantal keer goed weg. Eerst was het Michiel Kramer die op aangeven van Iliass Bel Hassani de bal net naast kopte en later was het Bel Hassani zelf die in het strafschopgebied de bal rakelings naast schoot.

Blessure De Jong

PSV raakte niet in paniek, maar kreeg wel een tik te verwerken toen aanvoerder Luuk de Jong door een enkelblessure moest worden gewisseld.

De oud-international, die afgelopen vrijdag zijn afscheid bij Oanje bekendmaakte, kwam verkeerd neer en nam even later met een ingepakte linkerenkel plaats op de reservebank.

Het spel van PSV werd rommelig, met name in de omschakeling was de ploeg van Van Nistelrooij onzorgvuldig, en RKC rook zijn kans. Florian Jozefzoon kreeg de bal op een presenteerblaadje van Julian Lelieveld, maar de aanvaller schoot over.

PSV kwam de nerveuze slotfase uiteindelijk zonder kleerscheuren door en boekte daarmee zijn vierde zege (alle competities) op een rij.