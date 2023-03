Rutte op campagne: VVD heeft echt andere visie op veiligheid dan PvdA en GL

De VVD zet zich weer af tegen PvdA en GroenLinks. Eind januari zei partijleider Rutte dat die partijen "een graai in de portemonnee zullen doen doen door minstens negen belastingen te verhogen". Hij had het toen over een "linkse wolk". Op een VVD-campagnebijeenkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen in Dordrecht herhaalde Rutte die term.

Rutte hamerde nu vooral op het thema veiligheid. "Deze verkiezingen gaan over een sterke economie, maar ook over een veilig Nederland. Je kunt zien dat hier twee wereldbeelden tegenover elkaar staan, twee visies op de toekomst van Nederland, linksom of rechtsom."

De VVD-leider bekritiseerde het feit dat PvdA en GroenLinks tegen een wet hebben gestemd die het zou verbieden om mensen die geweld plegen tegen hulpverleners alleen een taakstraf op te leggen. Mede door de tegenstem van PvdA en GroenLinks was er net geen meerderheid voor die wet. Tegenstanders vinden dat rechters door de wet te veel beperkt zouden worden in hun mogelijkheden om te straffen.

Als ander voorbeeld wees Rutte op de stem van PvdA en GroenLinks tegen een wet die de maximumstraf voor doodslag verhoogt.

Stikstof

Rutte ging ook in op vragen van journalisten over de kritiek van PvdA en GroenLinks op de stikstofwet. Hij heeft hun steun mogelijk nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

"Je moet er op een praktische manier voor zorgen dat je sterke boerenbedrijven houdt, maar ook dat er gebouwd kan worden en dat er wegen kunnen worden aangelegd", zei de VVD-leider. "Je wilt natuurlijk niet dat partijen groot worden die eigenlijk zeggen: 'Die hele boerenstand in Nederland hebben we eigenlijk niet meer nodig.'"