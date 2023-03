Hockeyers Bloemendaal blazen Rotterdam omver, gelijkspel voor vrouwen SCHC

De hockeyers van regerend landskampioen Bloemendaal hebben Rotterdam een flink pak slaag gegeven: 5-0. De eerste twee goals werden al vroeg in de wedstrijd gemaakt door Roel Bovendeert.

Na een inzet van Thierry Brinkman haalde de spits uit met een dodelijke backhand: 1-0. Al gauw volgde de eerste strafcorner voor Bloemendaal, die ongelukkig werd aangenomen, maar in tweede instantie werd afgemaakt, weer door Bovendeert: 2-0.

Raket

Tim Swaen had een meedogenloos hard schot uit de strafcorner, die als een raket tussen de lijnstop en de keeper heen schoot: 3-0.

Rotterdam werd nergens in deze wedstrijd echt gevaarlijk, terwijl ze toch op de vierde plek staan.

Met een tip van dichtbij zette Brinkman de 4-0 op het bord voor Bloemendaal, na een assist van Bovendeert, de kansenpakker deze wedstrijd, want ook de 5-0 schreef hij op z'n naam.

Voor Bloemendaal wordt het een spannende tweede seizoenshelft, want Kampong staat met zeven punten verschil bovenaan en het is de vraag of ze de regerend landskampioen van de troon gaan stoten.