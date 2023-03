Rijpma-de Jong troeft Wiklund af en is wereldkampioen 1.500 meter

Het zilver op de 1.000 meter voelde al als een overwinning, maar op de slotdag van de WK afstanden in Thialf heeft Antoinette Rijpma-de Jong ook nog echt een gouden medaille veroverd. Op de 1.500 meter was ze in 1.53,54 de sterkste. De 27-jarige Rijpma-de Jong troefde daarmee Ragne Wiklund en Miho Takagi af, die respectievelijk tweede en derde werden.

WK begon met teleurstelling Na de 3.000 meter van donderdag stond Rijpma-de Jong teleurgesteld voor de camera. Ze baalde dat ze haar wereldtitel op die afstand niet had kunnen prolongeren en zevende was geworden. Haar tweede plaats op de 1.000 meter van zaterdag maakte al veel goed, maar het toernooi in eigen land was daarmee nog zeker niet geslaagd voor de Nederlandse. Rijpma-de Jong noemde haar goede race op de kilometer een "goede generale" en een "positieve opsteker" voor haar favoriete afstand, de 1.500 meter. "Hopelijk kunnen we er wat moois van maken", keek ze vooruit naar de afstand waarop ze regerend Europees kampioene is en brons pakte op de Spelen in Peking. En iets moois maakte ze er zeker van in een kolkend Thialf. Ze had in Ivanie Blondin een perfecte tegenstander en kon op de kruisingen telkens naar de Canadese toe rijden. Goede tegenstander Onder luid gejuich van de Nederlandse fans kwam ze in de laatste bocht onderdoor en zette ze 1.53,54 op de klokken. Daarmee was ze ruim zeven tienden sneller dan de Noorse Ragne Wiklund.

Rijpma-De Jong tijdens de 1.500 meter - ANP

De 22-jarige Wiklund, die twee jaar geleden de wereldtitel op de 1.500 meter pakte, greep het zilver en ook dat was een knappe prestatie gezien de omstandigheden. De Chinese Li Qishi had zich namelijk afgemeld, waardoor de Noorse er in haar rit helemaal alleen voor stond. Ze had dus geen tegenstander om zich aan op te trekken en ook nog geen richttijd. De andere favorieten voor het goud (Rijpma-de Jong en Miho Takagi) kwamen namelijk pas na Wiklund in actie. Toch zette ze met 1.54,30 een hele snelle tijd neer. In de slotrit beet Miho Takagi, de winnares van het wereldbekerklassement op de 1.500 meter, zich stuk op die tijd. De Japanse pakte in een tijd van 1.54,39 het brons. Takagi reed tegen Marijke Groenewoud, de wereldkampioen op de massastart. De Nederlandse, die een maand geleden voor het eerst een wereldbekerwedstrijd won op de middellange afstand, eindigde met 1.55,10 op de vijfde plaats.