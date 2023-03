Opnieuw protesten in Athene, premier biedt excuses aan na treinramp

In de Griekse hoofdstad Athene is opnieuw geprotesteerd in reactie op de dodelijke treinramp. Een deel van de demonstranten kwam in botsing met de politie.

Bij het parlementsgebouw van Athene waren volgens de politie 7500 mensen op de been om te demonstreren. Volgens vakbonden waren het er zeker 12.000. De spoorwegvakbond had opgeroepen tot het protest. Betogers riepen leuzen als "deze misdaad wordt niet vergeten".

Op sommige plekken liep het uit de hand. Een aantal gemaskerde relschoppers bestookte de politie met molotovcocktails, waarop agenten reageerden met traangas.

De afgelopen dagen waren er al ook al protesten. Afgelopen vrijdag demonstreerden scholieren en studenten in Larissa en Athene. Zo schreven ze met rode verf op het hoofdkantoor van het spoorbedrijf de tekst "winst geschreven in het bloed van studenten".

Excuses premier

In de nacht van dinsdag op woensdag botsten twee treinen in de buurt van de stad Larissa frontaal op elkaar. 57 mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie veel jongeren. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud.

Premier Mitsotakis heeft via sociale media nogmaals gereageerd op de gebeurtenissen. Daar bood hij excuses aan. "Tegen iedereen, vooral de nabestaanden van de slachtoffers, zeg ik sorry, in naam van alle mensen die het land al jaren regeren."

Eerder zei Mitsotakis dat "een tragische menselijke fout" de oorzaak was. Nu stelt hij dat hij zich niet "wil en kan verschuilen achter menselijke fouten". Hij zegt dat de Griekse regering de komende dagen maatregelen bekendmaakt om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Daarnaast doet Mitsotakis een beroep op de Europese Commissie en "bevriende landen" om hun kennis over moderne treinen te delen.