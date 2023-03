Fortuna verslaat koploper Twente, dat voor het eerst dit seizoen verliest

FC Twente heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. Uit bij Fortuna Sittard wist de koploper van de Vrouwen Eredivisie lang stand te houden na een vroege rode kaart, maar in de blessuretijd moest de ploeg uiteindelijk toch buigen: 2-1.

De verdedigster probeerde een doorbraak van Fortunaspits Tessa Wullaert te verhinderen door de Belgische topscorer ten val te brengen in het penaltygebied.

In het eerdere onderlinge duel verloor Fortuna Sittard met 6-0 van de ploeg van Joran Pot. Nu kregen ze al vroeg in de wedstrijd een 'cadeautje', toen de regerend kampioen met tien spelers verder moest na een rode kaart voor Caitlin Dijkstra.

Dijkstra was woedend en verliet vloekend en tierend het veld. Van Domselaar stopte vervolgens de te makkelijk genomen strafschop van Knol.

Sterk als staalbeton

Het lukte Fortuna niet om Twente te overmeesteren. Wullaert had vuur in de benen en brak meerdere malen door de verdediging heen, maar medespeelsters zoals Gros maakten het niet af.

Daarop volgde ook nog de eigen goal van Knol, die eerder de penalty miste. Ze wilde de bal terug koppen op de keeper, maar de bal krulde over het hoofd van Diede Lemey onhoudbaar in de goal, waardoor Twente de leiding nam in het duel.