Hattrick voor tiener Stolz op WK afstanden: Amerikaan klopt Nuis op 1.500 meter

Het brons was voor Thomas Krol, die de vorige wereldkampioen 1.500 meter was.

"Echt jammer. Ik had zo graag het ritje gehad zoals in Calgary", doelde Nuis op zijn zege in de World Cup van afgelopen december. "Maar helaas liep het anders. Die gozer heeft zo'n eindschot, daar was ik vandaag niet tegen opgewassen."

Kjeld Nuis pakte het zilver en baalde daar zichtbaar van. Toen hij aan de finish zag dat zijn inspanning niet genoeg was voor de wereldtitel, kwam er flink wat frustratie uit bij hem.

Hij is nog maar achttien jaar, maar Jordan Stolz mag zich nu al drievoudig wereldkampioen noemen. Bij de WK afstanden in Thialf greep de Amerikaan al het goud op de 500 en de 1.000 meter en op de slotdag kwam daar ook nog de wereldtitel op de 1.500 meter bij.

Bekijk de reactie van Kjeld Nuis na zijn zilveren medaille op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Thialf. - NOS

Maar ook Nuis had zijn zinnen gezet op de afstand, waarop hij regerend olympisch kampioen is en het wereldbekerklassement dit seizoen won.

Tiener Stolz had namelijk op de 500 en de 1.000 meter al iedereen naar huis gereden en dit seizoen ook op de 1.500 meter al twee wereldbekerwedstrijden gewonnen.

Bij de vorige editie was het hele podium van de middellange afstand nog oranje gekleurd, met goud voor Thomas Krol, zilver voor Nuis en brons voor Patrick Roest, maar op de slotdag van deze WK in Thialf kwam de belangrijkste concurrent van de Nederlanders uit Amerika.

Stolz kwam in de voorlaatste rit in actie en hij opende niet volle bak. Aan zijn tegenstander Kazuya Yamada uit Japan had hij niet veel. De Amerikaan reed snel weg bij de Japanner.

In de laatste ronde gooide hij beide armen los en snelde zo naar 1.43,59.

Nuis wist dus in de slotrit wat hem te doen stond. Hij opende langzamer dan Stolz, maar versnelde in de bocht en zat vervolgens onder de tijd van de Amerikaan. De Nederlander, die al twee keer in zijn carrière de wereldtitel pakte op de 1.500 meter, had echter een mindere slotronde dan Stolz en klokte 1.43,82.

Dat het verschil slechts twee tienden was, stemde Nuis nog enigszins tevreden. Hij concludeerde daaruit dat Stolz niet onverslaanbaar is. "Ik had hem kunnen winnen. Ik ben op waarde geklopt."

Valse start Krol

De 1.500 meter van Krol begon met een valse start. Daardoor moesten hij en zijn tegenstander Ning Zhongyan opnieuw starten, maar dat ging Krol goed af. De Nederlander hield zich niet in en zat zelfs even onder het schema van het baanrecord, dat op naam staat van Nuis.

In de laatste ronde kreeg Krol het echter zwaar. Hij knokte zich naar 1.44,30 en had zelf al door dat die tijd niet genoeg was om de concurrentie zenuwachtig te maken. Krol eindigde uiteindelijk met de derde plaats nog wel op het podium.

Wesley Dijs kwam tot een tijd van 1.44,59 en eindigde daarmee knap op de vierde plaats. Hij versloeg in zijn race wel de Noor Sander Eitrem, die eerder de 5.000 meter aan zich voorbij had moeten laten gaan vanwege ziekte.