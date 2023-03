Man bedreigt automobilisten met 'vuurwapen', blijkt om fles wodka te gaan

Toen de bestuurder de bus aan de kant zette, gingen agenten met getrokken wapen op het voertuig af en sommeerden de inzittenden eruit te komen. Alle inzittenden werden in de boeien geslagen.

Bij het doorzoeken van de bestelbus vonden agenten geen wapens, maar wel een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen. Van de vier arrestanten is alleen de 22-jarige verdachte meegenomen voor verhoor.

Wapen gericht op omstanders

Bij de aanhouding kregen niet alleen de verdachten, maar onbedoeld ook enkele omstanders op de Pieter Braaijweg vuurwapens op zich gericht, meldt NH Nieuws. De politie is met hen in gesprek gegaan en heeft slachtofferhulp aangeboden. Een van de omstanders was zo geschrokken dat de politie haar thuis heeft gebracht.

De politie adviseert bezitters van dit soort nepwapens deze altijd thuis te laten. "Het is in dit specifieke geval goed afgelopen, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en er kunnen slachtoffers vallen", aldus de politie.