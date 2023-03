Chris Rock reageert op klap van Will Smith: 'Het doet nog steeds pijn'

De Amerikaanse komiek Chris Rock heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de klap die acteur Will Smith hem heeft gegeven tijdens de Oscaruitreiking vorig jaar. In de Netflix-special Selective outrage (selectieve verontwaardiging) die gisteravond live werd uitgezonden zei Rock dat hij er nog steeds mee zit.

"Mensen vragen nog steeds of het pijn deed. Het doet nog steeds pijn. Ik hoor nog steeds Summertime in mijn oren", waarmee hij refereert aan een nummer van Will Smith waar hij als rapper een wereldwijde hit mee had. "Ik werd geslagen door deze klootzak."

Grap

Tijdens de Oscaruitreiking vorig jaar maakte presentator Rock een grap over de vrouw van Will Smith, Jada Pinkett Smith, die ook aanwezig was. Zij lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia, waardoor haar haar uitvalt. Rock zei dat ze met haar kale hoofd klaar was voor een vervolg op G.I. Jane, de film waarvoor Demi Moore in 1997 haar hoofd kaalschoor.

Hierop liep Smith het podium op en sloeg hij de komiek in zijn gezicht. Rock bleef in shock op het podium staan. Over de klap zei hij gisteren: "Will Smith is aanzienlijk groter dan ik. We zijn niet even groot."

Hier is het moment dat Will Smith de komiek een klap geeft: