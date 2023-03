Finale 60 meter horden met oranje kleurtje: Visser en Tjin-A-Lim in eindstrijd

In de tweede halve finale lukte het Zoë Sedney niet het voorbeeld van Visser en Tjin-A-Lim te volgen. Sedney finishte als zesde in 8,06 seconden. De Finse Reetta Hurske was de snelste in de halve finales met 7,85 seconden.

Visser won haar race overtuigend in 7,93 seconden. Ze kan zondagavond voor de derde keer op rij de Europese indoortitel veroveren. Tjin-A-Lim liep in dezelfde race naar de vierde plaats (8,02), die ook recht gaf op de finale. Twee atletes hadden zich voor deze race afgemeld.

De finale van de 60 meter horden kleurt zondagavond in Istanbul bij de Europese indoorkampioenschappen een beetje oranje. Titelverdedigster Nadine Visser en Maayke Tjin-A-Lim slaagden er zondagochtend in een startbewijs voor de eindstrijd af te dwingen. Zoë Sedney werd uitgeschakeld.

EK indoor live bij de NOS

De EK indoor zijn zondag bij de NOS op televisie, radio en online te volgen. De avondsessies in Istanbul wordt via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 17.00 uur uitgezonden.

Op televisie is er zondag een speciale EK-uitzending, van 23.26 tot 23.51 uur op NPO 1. Verder zijn er beelden te zien in Studio Sport om 18.36 uur. Op NPO Radio 1 is het evenement in Istanbul in de middag te volgen via Langs de Lijn.