Hato (16) klopt op de deur bij Ajax: 'Jongen met enorm verantwoordelijkheidsgevoel'

Alleen Clarence Seedorf en Ryan Gravenberch maakten op jongere leeftijd hun debuut in het eerste elftal van Ajax dan Jorrel Hato. De verdediger, volgende week wordt hij zeventien jaar, lijkt onder trainer John Heitinga steeds dichter bij een basisplek te komen. De Rotterdamse Hato lijkt uit het niets te komen, maar timmerde na zijn overstap van Sparta naar Ajax in 2018 al flink aan de weg. Alfred Schreuder nam hem al mee op trainingskamp naar Marbella. Jong Ajax sloeg hij zowat over; Hato speelde maar tien wedstrijden in het beloftenelftal. Een jaartje geleden tekende hij zijn eerste Ajax-contract. Stoïcijns Nu duikt hij steeds vaker op als linksback in Ajax 1. Vaak valt hij in voor Owen Wijndal, die voor tien miljoen euro overkwam van AZ, maar ook onder Heitinga nog niet in zijn beste vorm verkeert. Een tikkie schuchter stond Hato donderdagavond de pers te woord na zijn basisdebuut voor Ajax, in de beker op bezoek bij De Graafschap. Met zachte stem vertelde hij hoe blij hij was met zijn eerste stapjes in het eerste elftal.

Jorrel Hato - Ajax

Maar schuchter, bedeesd of verlegen is hij eigenlijk helemaal niet. Althans, zo leerde Pjotr van der Marel hem niet kennen als jeugdtrainer van Sparta onder 10. "Jorrel was bij Sparta een jochie met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand met leiderschapskwaliteiten, die de boel op sleeptouw nam." Toen hij net bij Sparta kwam, van de amateurs van De Zwervers, moest de piepjonge Hato wennen. "Hij was een kop groter dan de andere jongens. Fysiek was hij dus de beste, maar qua techniek had hij het soms moeilijk. Je zag dat het erin zat, maar zijn lichaam zat hem daarbij in de weg. Daar zat hij mee in zijn maag: het maakte hem soms boos en verdrietig." De ommekeer kwam een paar jaar later. "Toen zagen we de stoïcijnse Jorrel die je nu in Ajax 1 ziet. Hij ontwikkelde toen leiderschapskwaliteiten: hij werd aanvoerder en gedroeg zich daar ook naar."