Leerdam wint in Thialf van opponenten, zichzelf én universum: 'Kom maar door'

En dan brak ze in de ochtenduren, tijdens het inrijden, ook nog eens de potjes onder haar schaatsen, de verbindingen tussen schoen en ijzer. "Ik heb deze week echt wel een paar uitdagingen gehad. Op een gegeven moment had ik echt iets van: het universum is me deze week aan het testen."

Veel, zo niet alles liep zo'n beetje spaak in de week voorafgaand aan haar belangrijkste race van het jaar. Strubbelingen in de trainingen, lichamelijke kwaaltjes. Jutta Leerdam wilde het zaterdag na haar WK-titel op de 1.000 meter in de catacomben van Thialf niet eens meer benoemen, om er op die manier vooral maar niet meer aan te hoeven denken.

"Ik moest van mezelf revanche nemen op die zilveren olympische medaille van Peking. Als je, zeg maar, de helft van het seizoen de beste bent, draait niet álles om jou. Nu wel. Ik had iets van: het zal me niet gebeuren dat ik dit seizoen alle 1.000 meters die ik gereden heb win, en uitgerekend vandaag verlies. Dit was voor mij echt een bewijsmoment."

"Bij iedereen lag de focus op mij", merkte Leerdam in Thialf. "Het was mijn dag, vandaag moest ik het doen. En dan heb ik het nog niet eens over de druk die ik mezelf voor deze 1.000 meter oplegde."

Haar geheim? Rustig ademhalen. "Ik hield me vast aan de gedachte dat het pas écht opvallend was als ik zou verliezen." Terugdenken aan alle 1.000 meters die ze in haar loopbaan reed gaf haar kracht. "Ik zag mezelf dan vaker met de Nederlandse vlag boven mijn hoofd een ereronde maken dan dat ik zielig zat uit te hijgen op een bankje."

Het was niet het enige moment waarop ze visualiseerde. In de nacht van vrijdag op zaterdag speelde ze in haar hoofd eindeloos de film af van haar rit tegen Kimi Goetz. Het was vooral de tweede kruising die telkens door haar hoofd schoot. Een flashback van de Winterspelen van vorig jaar in Peking, waar ze ook tegen de Amerikaanse lootte en op het rechte stuk richting de laatste bocht in de problemen kwam.

"Dan zag ik steeds die kont van haar voor me opdoemen, omdat ze zich er op de kruising voor gooide. Ik heb het denk ik wel honderd keer voor me gezien. Uiteindelijk heb ik haar, gelukkig, niet gezien." Het is de aard van het beestje, zo klonk het. "Ik maak me altijd wel ergens zorgen om."

Leerdam is nu eenmaal een perfectionist, zei ze welhaast verontschuldigend. Maar ook mensen die pas kunnen genieten wanneer alles puntgaaf, foutloos en volmaakt verloopt, leren soms van hun valkuilen.