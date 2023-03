Inflatiecijfer vorig jaar lager door nieuwe berekening, wat zijn de gevolgen?

Huurcontracten en loononderhandelingen: twee dingen waar het inflatiecijfer altijd een belangrijke rol in speelt. Maar door de nieuwe rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen de inflatiecijfers van vorig jaar een stuk lager uit. Wat heeft dat voor gevolgen? Het grootste verschil zit in september. De 14,5 procent inflatie die toen werd gerapporteerd maakte veel los, ook in Den Haag. De nacht voor Prinsjesdag werd er mede door dat hoge inflatiecijfer nog tot het laatste moment overlegd en werden grote koopkrachtpakketten uitonderhandeld. Maar volgens de nieuwe rekenmethode lag de inflatie in die maand tussen de 7,6 en 8,1 procent. Onderstaande grafiek laat de inflatiecijfers zien zoals ze vorig jaar gerapporteerd werden en de nieuwe berekening. In plaats van naar één cijfer, kijkt het CBS nu naar een bandbreedte:

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, had al langer kritiek op de berekening van het inflatiecijfer. De dag voor Prinsjesdag publiceerde de bank een rapport waarin de onderzoekers keken naar de invloed van bestaande energiecontracten. Daar kwam toen ook al een lagere stijging van de maandlasten uit. "Ik ben heel blij met deze nieuwe methode, want die zegt veel meer over de realiteit", zegt Phlippen, "Maar ik maak me wel zorgen over wat die te hoog ingeschatte inflatiecijfers voor effect hebben gehad. Ik wil het CBS niet tekortdoen, want dit berekenen is een gigantisch karwei, maar het is belangrijk dat er goed geëvalueerd wordt wat de effecten zijn geweest."

De nieuwe berekening Om de prijsstijgingen van energie te kunnen berekenen, nam het CBS tot nu toe de prijzen van de nieuwe energiecontracten als uitgangspunt. Die lagen vorig jaar heel hoog, wat grote invloed had op het inflatiecijfer. Maar veel mensen hebben langlopende energiecontracten en zij betaalden die nieuwe contractprijzen helemaal niet. Sinds november is het juist andersom: de daling van de energieprijzen is nog niet terug te zien in de contracten. Dat betekent juist dat de door het CBS gepubliceerde inflatie lager is dan de prijsverhogingen die mensen daadwerkelijk voelen. Met de nieuwe rekenmethode kijkt het CBS naar wat mensen daadwerkelijk betalen voor hun energie. Energiemaatschappijen leveren daarvoor gegevens aan.