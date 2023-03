Eindhovens trots Bakayoko nog onbekend in België: 'We kijken naar hem uit'

Vanuit de PSV-jeugd overtrof de 19-jarige Johan Bakayoko vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met 17 doelpunten en 12 assists alle verwachtingen. Hij maakte in datzelfde jaar zijn officiële debuut in het eerste elftal. Inmiddels wordt er na de verkoop van Cody Gakpo, Noni Madueke en blessures van concurrenten Sávio, Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard, op de jonge Bakayoko gerekend. Die vacante plek vult de Ivoriaanse Belg momenteel boven verwachting in. Hij werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand voor zijn prestaties in de eredivisie in februari. Ook werd onlangs een langer verblijf in Eindhoven bevestigd, in de vorm van een opengebroken en verbeterd contract tot en met 2026. "Hij heeft veel internationale potentie en we willen hem graag verder ontwikkelen", liet algemeen directeur Marcel Brands na het ondertekenen weten. Bestemming: Eindhoven Bakayoko doorliep zo'n beetje alle nationale jeugdselecties en volgens sommigen is de buitenspeler zelfs kandidaat voor de Belgische 'generatie van 2026'. Hij heeft zijn carrière dus aardig op de rails, maar is wel degelijk een aantal hobbels op de weg tegengekomen. "Bij het grote publiek in België is hij zelfs nog onbekend", zegt Belgisch sportjournalist en presentator Bart Raes. Via Oud-Heverlee Leuven belandt hij op zijn twaalfde bij Club Brugge. Daar wordt hij na een jaar weggestuurd. Aanpassingsproblemen. In de jeugd van KV Mechelen weet hij meer indruk te maken, waarop Anderlecht hem in 2018 meteen binnen hengelt. Een jaar later plukt PSV het indertijd zestienjarige talent, dat dan al meer wil spelen, weg.

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Daarin heeft hij wel een punt. Hij heeft voor PSV gekozen en dat betaalt zich nu uit. Hij heeft een goede kop, een helder hoofd. Hij moet nog wachten op zijn plekje in de Belgische nationale selectie, maar de verwachting is dat hij opgeroepen wordt voor het EK onder 21", vult Raes aan over het toernooi dat komende zomer plaats zal vinden in Georgië en Roemenië. IJzersterke statistieken Bakayoko is fysiek sterk voor zijn leeftijd, rap, kan een man uitschakelen en heeft een goed linkerbeen. In veel opzichten doet hij denken aan voorganger Madueke. Struinend op de rechterflank, met zijn scherpe indraaiende voorzet, maar één-op-één nog niet zo constant als de vertrokken Chelsea-aanwinst. Zelf vergelijkt hij zich niet met een specifieke speler. "Ik ben denk ik een mix van verschillende profielen." Qua dribbels, voorzetten en schotnauwkeurigheid behoort Bakayoko dit seizoen tot de meest effectieve tien spelers in de eredivisie. De helft van zijn dribbels slaagde (25 uit 49) en in 825 speelminuten was hij goed voor 4 goals en 3 assists.

Afbeelding ter illustratie - ANP

Hoewel hij tot nu toe 'maar' negen voorzetten afleverde die aankwamen, gaf hij in de topper tegen FC Twente twee belangrijke assists uit een voorzet. Een taak die Gakpo in de eerste seizoenshelft vooral op zich nam, maar na zijn vertrek steeds meer in handen begint te komen van Bakayoko. 'PSG-nieuws niet opgepikt' "Ik wil hier kampioen worden", waren de woorden van het vliegensvlugge toptalent, nadat PSV ook hem dreigde kwijt te raken in de winter. Paris Saint-Germain had in totaal zo'n vijftien miljoen euro over voor de piepjonge aanvaller, maar daar hadden de Eindhovenaren geen trek in. De deal was zelfs 'onbespreekbaar' volgens Ruud van Nistelrooij. "Het is pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, maar wat hij nu al laat zien is heel knap. Dan kijk ik naar het aantal minuten dat hij heeft gemaakt en het rendement dat hij nu al laat zien", zei de hoofdtrainer.

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen PSV en FC Twente in de 23ste speelronde van de eredivisie. - NOS

Hoewel de giganten uit Parijs er snel bij waren, is er in België minder oog voor de geboren Overijsenaar. "De verwachtingen liggen nog niet zo hoog. Ook het nieuws dat PSG hem wilde hebben is hier niet echt opgepikt", zegt Raes. Wat hij moet doen om de echte top te halen? "Nog consistenter worden en elke week presteren bij PSV. Hij is nog niet zo bekend, maar we kijken in België heel erg uit naar zijn ontwikkeling." Als Bakayoko zich in deze rotgang blijft ontplooien, dan zullen onze zuiderburen vroeg of laat vanzelf bekend raken met 'hun' nummer 27: Johan Bakayoko.