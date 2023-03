Bahrein heeft geen bomvolle Formule 1-tribunes of oranjezee nodig

De F1-race in Zandvoort is tot en met 2025 zeker. Daarna loopt het contract af en is de kans groot dat de Dutch GP jaarlijks gaat rouleren met Duitsland of een andere Europese race. U zit nog dertien jaar gebeiteld. Is dat puur een geldkwestie?

"Daar hoeven we niet omheen te draaien. F1 zit wereldwijd in de lift, is kerngezond en heel veel landen azen op een grand prix. De sport is in commerciële handen en eigenaar Liberty mikt op de hele wereld. Dat kan op termijn ongunstig uitpakken voor Europese races. Wel vind ik als liefhebber dat iconische circuits niet mogen sneuvelen, maar dat is niet aan mij."

"Voor ons is het nooit een kwestie geweest van een paar jaar. We hebben altijd langlopende contracten gehad. Alleen liepen we er niet mee te koop. Nu hebben we dat wel gedaan vanwege buurlanden (Saudi-Arabië en Qatar, red.) die contracten sloten tot 2031 of zo. Toen zij met persberichten gingen strooien, dachten wij: misschien moeten wij iets publiceren over 2036."