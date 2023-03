China verhoogt defensiebudget en mikt op bescheiden economische groei

In China is het achtdaagse Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement, begonnen. - NOS

De schade van vergaande lockdowns in onder meer Shanghai en Xinjiang bleef onbenoemd. Dat gold ook voor de protesten daartegen in meerdere steden, de grootste sinds 1989.

Geen woord over protesten

In de Grote Hal van het Volk, het toneel van het Volkscongres, repte Li over "stevige stormen" en "woelige wateren" op het wereldtoneel, in een ogenschijnlijke verwijzing naar de oorlog in Oekraïne en de steeds moeizamere relatie met het Westen. Tijdens het voorlezen van zijn jaarlijkse werkrapport zei Li, bezig aan de laatste dagen van zijn tweede vijfjaarstermijn, ook in eigen land uitdagingen te zien.

Mede door de aanhoudende coronamaatregelen en problemen op de huizenmarkt groeide de Chinese economie in 2022 volgens de officiële statistieken met slechts 3 procent, een langjarig dieptepunt. Consumenten hielden de hand op de knip.

Na het abrupte loslaten van de coronamaatregelen, eind vorig jaar, werden ziekenhuizen en crematoria overspoeld. Li: "Het is voor niemand een gemakkelijke reis geweest, maar samen hebben we de enorme uitdagingen van covid-19 overwonnen. We moeten nu prioriteit geven aan herstel en groei van de consumptie."

Coronamaatregelen terug

Corona mag dan officieel voorbij zijn, rond het Volkscongres zijn eerder afgeschafte maatregelen terug van weggeweest. De zorgvuldig uitgekozen journalisten die zich na een nacht hotelquarantaine mochten melden in de Grote Hal van het Volk werden onderworpen aan een coronatest. Ook de corona-app, eind vorig jaar in de ban gedaan, is terug. Net als in de afgelopen drie coronajaren waren Nederlandse media niet welkom bij de openingsceremonie.

"De representatieve verkiezingen in China zijn de grootste in de wereld", beweerde woordvoerder Wang Chao eerder dit weekend in een persconferentie met gescripte vragen en antwoorden aan de vooravond van de belangrijkste politieke bijeenkomst dit jaar. "De levendige praktijk van de Chinese Volksdemocratie."

Op de staatstelevisie wordt meermaals geschakeld naar het Gangpad voor Gedelegeerden, de plek waar leden van het Volkscongres vooraf afgesproken vragen van Chinese journalisten mogen beantwoorden.

Namen staan al vast

Formeel gezien mogen de bijna 3000 gedelegeerden in de Eerste Zitting van het Veertiende Volkscongres, de aftrap van een nieuwe vijfjarentermijn, stemmen over de invulling van belangrijke ministersposten en het presidentschap. In de praktijk staan die namen vooraf al vast.