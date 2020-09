PVV botst met Kamer over term 'omvolking'

PVV-Kamerlid Van Dijk is hard met de Tweede Kamer in aanvaring gekomen over het gebruik van het woord "omvolking". Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie wees hem erop dat dit "echt een term uit de nazi-tijd" is, waarop er een heftige woordenwisseling ontstond.

Van Dijk sprak over het nieuwe Europese migratiepact, dat de Europese Commissie gisteren presenteerde. Daarin staat dat de asielprocedure sneller moet, dat er meer solidariteit tussen EU-landen moet komen en dat kansloze asielzoekers sneller dienen te worden teruggestuurd.

Volgens de PVV'er komt het erop neer dat de EU de grenzen wagenwijd wil openzetten en is dat levensgevaarlijk. Hij noemde het plan een "omvolkingspact". Veel fracties in een debat over Vluchtelingen- en Asielbeleid namen daar aanstoot aan. CDA-Kamerlid Van Toorenburg vroeg of ze het wel goed had verstaan.

'Levensgevaarlijk'

Van Dijk vreest dat er proactief boten met mensen uit Afrika naar Europa worden gehaald en dat de Nederlandse bevolking straks een minderheid vormt. Hij zei dat dit levensgevaarlijk is voor onze nationale cultuur en identiteit. "Ze komen hun cultuur aan ons opdringen."

Kamerlid Voordewind zei dat hij afstand neemt van die uitspraken. "Omvolking is echt een term uit de nazi-tijd." Het PVV-Kamerlid zei daarop dat hij zich niet voor nazi laat uitmaken. "Dit is te gortig voor woorden."

Voordewind stelde dat hij hem niet voor nazi uitmaakte. "Maar de heer Van Dijk gebruikt een paar keer het woord 'omvolking' en dan moet hij ook weten dat die term uit de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de nazi's om het Arische ras te zuiveren. Ik waarschuw hem: pas alsjeblieft op uw woorden."