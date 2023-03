Zes doden door explosie en brand in zuurstoffabriek Bangladesh

Bij een brand na een explosie in een zuurstoffabriek in Bangladesh zijn zeker zes doden gevallen. Dat hebben de autoriteiten in de stad Sitakunda, in het zuidoosten van het land, bekendgemaakt.

"Zes lichamen zijn teruggevonden bij de fabriek", aldus een functionaris tegen persbureau Reuters. Er wordt onder het puin nog altijd gezocht naar overlevenden van de explosie en de brand. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen.

De precieze oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De politie meldt dat de knal en de trillingen van de explosie op een afstand van zo'n twee kilometer rond de fabriek hoorbaar en voelbaar waren.

Fatale industriële branden komen in Bangladesh met enige regelmaat voor. Op veel plekken zijn de brandveiligheid en arbeidsomstandigheden niet op orde. Vorig jaar kwamen tientallen mensen om het leven bij een grote brand in een containerdepot in havenstad Chittagong, niet ver van Sitakunda.