Mbappé (24) scoort tegen Nantes en is clubtopscorer aller tijden van PSG

Kylian Mbappé heeft zich op 24-jarige leeftijd gekroond tot topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain. De Franse topspits maakte vanavond zijn 201ste doelpunt voor de club, hij passeerde daarmee Edinson Cavani.

Mbappé deed dat in de blessuretijd van de met 4-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Nantes. In die wedstrijd leek PSG op een eenvoudige avond af te stevenen. Al vroeg in de wedstrijd kwam de ploeg uit Parijs op een 2-0 voorsprong.

Maar Nantes kwam terug tot 2-2 en dat stond het ook bij rust. Na de pauze stelde het Franse sterrenensemble orde op zaken. Oud Roda JC-speler Danilo Pereira maakte de 3-2, Mbappé tekende voor de vierde treffer.

Kraker tegen Bayern

PSG kan zich nu gaan opmaken voor de return in de Champions League tegen Bayern München van aanstaande woensdag. De ploeg van Mbappé moet in Duitsland een 1-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd ongedaan zien te maken.