FC Twente ziet winst tegen Heerenveen in slotminuut door vingers glippen: 3-3

FC Twente en sc Heerenveen hebben in een aantrekkelijk duel met 3-3 gelijkgespeeld. De nummer vijf uit de eredivisie leek lange tijd te gaan winnen, maar door een gelijkmaker in de laatste minuut wisten de Friezen toch nog een punt mee te nemen uit Enschede.

FC Twente, dat de laatste twee wedstrijden had verloren, miste twee belangrijke spelers in zijn vierhonderdste eredivisiewedstrijd in de Grolsch Veste: Ramiz Zerrouki was geschorst en Joshua Brenet was door trainer Ron Jans om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten.

Na een kalme openingsfase kwam Heerenveen na een klein half uur op voorsprong. Pawel Bochniewicz kopte een Friese corner door en de bal vloog vervolgens via het dijbeen van Twente-verdediger Mees Hilgers in het eigen doel.

Twee minuten later verzuimde Sem Steijn meteen gelijk te maken voor de thuisploeg: hij roste de bal vanuit kansrijke positie de tribune in. De gelijkmaker kwam er toch nog voor rust: Robin Pröpper kreeg na matig verdedigen van Heerenveen alle ruimte om de bal in de verre hoek te koppen, zijn eerste goal van het seizoen.