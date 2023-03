Depay wijst Atlético met twee doelpunten de weg, bijzonder jubileum Simeone

Memphis Depay heeft met twee doelpunten bijgedragen aan de 6-1 zege van Atletico Madrid tegen Sevilla in de Spaanse competitie.

De wedstrijd stond vooral in het teken van een bijzonder jubileum. Diegeo Simeone passeerde Luis Aragones als trainer van de 'Rojiblancos' die de meeste wedstrijden coachte. Aragones zat 612 keer op de bank bij Atletico, de hondstrouwe 'Cholo' staat nu op 613.

Depay, die voor het eerst een basisplaats had, zette zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd op een comfortabele 2-0 voorsprong. Bij zijn eerste treffer schoof hij de bal na een fraaie steekpass van Antoine Griezmann beheerst langs Sevilla-keeper Bounou, zijn tweede goal was een heerlijk schot van afstand dat hij in de kruising ramde. Youssef En Nesyri bepaalde de ruststand op 2-1.