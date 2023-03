De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV.

De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden midweeks gespeeld, op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april.

Voor het eerst sinds 2005 staat de klassieke topdrie in de halve finales. En in gezelschap van de topclubs Ajax, Feyenoord en PSV is Spakenburg de derde amateurclub ooit die de laatste vier haalt in het bekertoernooi, na IJsselmeervogels (in 1975) en VVSB (2016).