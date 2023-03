Feyenoord blijft op titelkoers, dankzij zwaarbevochten zege op tien Groningers

Groningen was woedend, want was de bal op dat moment niet gewoon nog in het spel?

Alleen het wegsturen van Määttä was van ongekende naïviteit. Na eerst een kaart voor tijdrekken trapte de Noorse verdediger de bal vlak na rust in het gezicht van Alireza Jahanbakhsh. Het leverde hem zijn tweede geel op.

AZ werd weer op vijf punten gezet. Ajax kan nog terugkomen tot drie punten, als het zondag thuis van NEC wint. En over twee weken verdedigt Feyenoord zijn koppositie in de Johan Cruijff Arena.

Zelfs na een onnozele rode kaart voor Isak Määttä, had Feyenoord de grootste moeite om kansen te creëren tegen de taaie Groningers. Het was niet eens als schot op doel bedoeld, de voorzet van Oussama Idrissi die twee minuten voor tijd zomaar het doel indraaide.

Van een mentale klap leek in elk geval geen sprake. Ook met een mannetje meer creëerde Feyenoord maar weinig. En aan de overkant was Groningen gevaarlijker, via zijn topscorer Ricardo Pepi.

Dat was ook het beeld van de eerste helft al geweest, toen Feyenoord het balbezit had en Groningen uit zijn vlijmscherpe tegenstoten de kansen kreeg. Een eerste keer greep keeper Timon Wellenreuther nog goed in, toen oud-Feyenoorder Elvis Manu even aan de aandacht was ontsnapt.

Een paar minuten later had het zomaar 0-1 kunnen zijn, maar de doorgebroken Manu speelde de bal nu te ver voor zich uit.

Naar voren gestuwd door Het Legioen vond Feyenoord in het laatste kwart de eerste scheurtjes in het Groningse bouwwerk. Idrissi vuurde na een goede actie vanaf links het eerste serieuze schot op doel tegen zijn oude club, invaller Danilo miste vrij voor Michael Verrips.

Na een kopbal tegen de lat van Bullaude en de rebound van Santiago Giménez over leek vlak voor tijd dé kans op 1-0 verkeken. Maar een indraaiende voorzet van Idrissi werd door niemand geraakt en plofte zomaar bij de tweede paal binnen.