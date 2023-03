In het steeds meer verlaten Bachmoet gaan de gevechten onverminderd door

Al maandenlang houdt het Oekraïense leger stand in Bachmoet, maar de laatste dagen komen er steeds pessimistischere berichten naar buiten over de positie van de Oekraïense troepen. Zo is de stad inmiddels bijna volledig omsingeld door de Russische troepen en kunnen de Oekraïners van drie kanten worden aangevallen, zo meldt het Britse ministerie van Defensie.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) berichtte gisteren dat het er op leek dat de Oekraïense troepen zich aan het voorbereiden waren op een terugtrekking uit de belegerde stad. Dat zou blijken uit het opblazen van twee belangrijke bruggen.

Een woordvoerder van het Oekraïense leger sprak vandaag tegen dat het Oekraïense leger zich aan het terugtrekken is. Volgens hem wisselen de Oekraïense troepen elkaar af, maar is er van een terugtrekking geen sprake.

Onzekerheid

Toch klinkt er ook onzekerheid aan Oekraïense zijde. "Er zijn veel meer Russen hier dan wij munitie hebben om ze te vernietigen", zei een plaatsvervangend commandant van de Nationale Garde op de Oekraïense radio. Eerder deze week benoemde ook een Oekraïens lid van het parlement dat de troepen "vroeg of laat" Bachmoet zouden moeten verlaten.

Er vielen de afgelopen maanden aan beide zijden veel slachtoffers in de strijd om de stad.

Bachmoet is de afgelopen maanden voortdurend doelwit geweest van Russische beschietingen. In de video hieronder is goed te zien hoe vrijwel de hele stad vernietigd is: