Iran stemt in met opvoering toezicht op eigen nucleaire activiteiten

Iran is akkoord gegaan met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten van het land. Dat is besloten na gesprekken tussen het land en de directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi.

Grossi sprak vandaag in Teheran onder anderen met de Iraanse president Raisi.

Er mogen nu weer meer waarnemers naar Iran reizen die toegang zullen krijgen tot hun nucleaire activiteiten. De afgelopen jaren hadden waarnemers beperkte toegang tot de nucleaire infrastructuur en waren er geluiden dat het land uranium verrijkte om kernwapens te maken.

Toestemming voor camera's

Iran benadrukt dat het nucleaire onderzoek enkel civiele doelen dient, maar er zijn sterke aanwijzingen dat in het verleden wel degelijk is gewerkt aan de ontwikkeling van een kernwapen.

Volgens Grossi kan al binnen enkele dagen een inspectieteam in Iran zijn. Ook gaat Iran weer camera's toestaan op bepaalde locaties. Er komen nog vervolgbijeenkomsten, waarin Iran en de IAEA de gemaakte afspraken uitwerken.

In 2015 werden tal van sancties geschrapt nadat Iran een atoomakkoord had gesloten met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Rusland en China. Iran zou in ruil daarvoor geen nucleaire wapens produceren.

In 2018 schrapte de voormalige Amerikaanse president Trump het atoomakkoord, waarna er weer sancties tegen Iran werden ingesteld. Europese bedrijven vertrokken uit Iran om Amerikaanse sancties te ontlopen.