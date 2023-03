Suikertaks en sportclubjes voor oma's in strijd tegen overgewicht Zuid-Afrika

Tientallen oma's staan op een openbare weg in een township dicht bij Johannesburg op loeiharde muziek te springen en te dansen. Het komende uur kan er hier geen auto passeren. Vier keer in de week is dit het terrein van de Bophelong Fitness Club. Het zweet gutst van de hoofden, het tempo ligt hoog. Uit een van de huizen komt de 67-jarige Cathrine Mathebe gerend, in een zwart balletpakje met een korte groene rok. Ze is de initiatiefneemster van de sportclub in township Tembisa. Ze begon met sporten toen ze 150 kilo woog en daardoor moeilijk kon lopen. Ondertussen heeft ze in haar buurt een revolutie op gang gebracht en is ze gymjuf voor 140 vrouwen en drie mannen. De oudste deelneemster is 84 jaar. Zij zoekt de muziek uit en bedenkt de pasjes en oefeningen.

De 67-jarige Cathrine Mathebe geeft gratis fitnesslessen in haar buurt en geeft voedseladviezen in de strijd tegen overgewicht in Zuid-Afrika. Wat ook werkt is de suikertaks die de overheid heeft ingevoerd op frisdranken met veel suiker. - NOS

In Afrika en Azië nemen obesitas en overgewicht snel toe, schrijven onderzoekers in een nieuw rapport, vandaag gepresenteerd in het kader van Wereld Obesitas Dag. Als overheden geen maatregelen nemen, is in 2035 meer dan de helft van de wereldbevolking (veel) te zwaar. Zuid-Afrika is een van de landen waar het aantal mensen dat te zwaar is snel toeneemt. Momenteel heeft bijna 70 procent van de Zuid-Afrikaanse vrouwen, en 33 procent van de mannen, al overgewicht of obesitas. Daardoor hebben veel mensen ook te maken met daaraan gerelateerde ziektes. Het land heeft de meeste volwassenen met diabetes van het continent (een op de negen). Het leidt jaarlijks tot tienduizenden doden. De problemen met overgewicht ontstaan door een combinatie van niet genoeg bewegen en slecht eten. Sporten ligt in Zuid-Afrika niet altijd voor de hand. Sportscholen zijn voor veel mensen te duur en individueel sporten, door bijvoorbeeld rondjes te rennen in de buurt, is vanwege de criminaliteit te gevaarlijk. "Daarom doen we dit nu samen", zegt Mathebe, die gratis lesgeeft. "Huisartsen uit de buurt sturen steeds meer mensen naar mij toe. Ze komen met klachten zoals diabetes en hoge bloeddruk. Maar nu zijn we fit. Superfit." Frisdranken duurder Naast een gebrek aan beweging speelt in Zuid-Afrika ongezond eten een grote rol. "Zuid-Afrikanen eten veel vet voedsel, met veel zout en suiker", zegt expert publieke gezondheid Eunice Montso van de organisatie HEALA, die vecht voor gezond eten. "Het is eten dat volop verkrijgbaar is in de townships en vaak goedkoper is dan groenten en fruit, vooral met de stijgende voedselprijzen. Mensen drinken ook heel veel frisdranken. En dat doen ze dan juist omdat dit een soort statussymbool is. Ze willen laten zien dat ze het kunnen betalen."

Gezondheidsdeskundige Eunice Montso - Elles van Gelder/NOS