GroenLinks pleit voor verbinden van Oostvaardersplassen met Veluwe

GroenLinks wil dat de Oostvaardersplassen verbonden worden met de Veluwe. Zo'n plan voor het zogenoemde natuurproject Oostvaarderswold was er ruim tien jaar geleden ook al, maar werd toen afgeblazen.

Volgens GroenLinks kan door bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden "een kwalitatief sterke natuur" ontstaan, waar stikstof minder vat op heeft. Het Oostvaarderswold zou potentieel het grootste natuurreservaat van Nederland kunnen worden en de partij wil zich daar zowel landelijk als in Flevoland en Gelderland voor inzetten.

"We hebben meer sterke natuur nodig. Van alle grootschalige natuurontwikkelingsprojecten is dit mogelijk het meest waardevolle", zegt partijleider Klaver.

Betalen uit stikstofbudget

De kosten voor de aanleg van het nieuwe gebied moeten voor een deel komen uit het budget dat het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld om de stikstofcrisis te bezweren.

GroenLinks zegt dat door de verbindingen "robuustere populaties van dieren en ecosystemen ontstaan", en dat bijvoorbeeld edelherten weer hun natuurlijke trekgedrag kunnen vertonen. De partij noemt als bijkomend voordeel dat "de wolf de ruimte krijgt om op natuurlijke wijze de wildstand te beheren".

BBB kritisch over de wolf

Onder meer BBB is veel minder enthousiast over de wolf en waarschuwt vooral voor de gevaren. Partijleider Van der Plas was vandaag in Drenthe op campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze sprak daar met mensen van wie schapen en andere dieren zijn aangevallen door wolven. Van der Plas zei dat ze van veel natuurbeheerders hoort dat de wolf "eigenlijk best wel onhoudbaar" aan het worden is.

Minister Van der Wal kondigde eerder "een maatschappelijke dialoog" aan over de wolf in Nederland. Die dialoog moet worden georganiseerd door de Raad voor Dierenaangelegenheden. Vandaag kwamen beelden van een wildcamera op de Veluwe naar buiten, met daarop elf wolven. Nog niet eerder lieten zich zoveel wolven in één beeld vangen.