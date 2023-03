Dikke nederlaag voor handbalsters tegen wereldkampioen Noorwegen in Golden League

Nederland, dat afgelopen donderdag in de eerste wedstrijd Tsjechië had verslagen met 37-29, kon lang gelijke tred houden met de Noren. Zo stond het ver in de eerste helft 12-12. Halverwege moesten de Nederlandse vrouwen toch een gaatje van twee punten verschil toestaan: 13-15.

Golden League

De Golden League is een oefentoernooi dat in het leven is geroepen door Nederland, Noorwegen en Denemarken en wordt gespeeld in drie rondes van drie wedstrijden per deelnemer. Elke ronde is één van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.

Nadat het toernooi eerder in Noorwegen en Denemarken was, is nu Nederland aan de beurt. Als vierde land is voor deze editie Tsjechië uitgenodigd.