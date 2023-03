Doelpunt De Ligt helpt Bayern langs Stuttgart, München weer koploper

Bayern München heeft de koppositie weer overgenomen van Borussia Dortmund. In Stuttgart won de ploeg uit Beieren met 2-1, Matthijs de Ligt scoorde de 1-0 voor de koploper.

VfB Stuttgart begon helemaal niet slecht. Zo was de Congolees Silas na 35 minuten gevaarlijk, zijn schot werd geblokt. De corner die dat opleverde ging er nog bijna in nadat keeper Yann Sommer de bal losliet. Matthijs de Ligt hielp zijn doelman een handje en keerde de bal net voor de lijn.

wee minuten later scoort Bayern aan de andere kant van het veld wel. Matthijs de Ligt haalt uit van een meter of twintig. Bepaald geen verwoestende uithaal, maar het schot was Bredlow toch te machtig.

Silas was voor rist nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd geblokt