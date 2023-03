Derde toernooizege op rij Medvedev, die klaar is voor het grote werk in Indian Wells

Daniil Medvedev heeft het hardcourttoernooi van Dubai gewonnen. In de finale versloeg de als derde geplaatste Rus zijn landgenoot Andrej Roeblev: 6-2, 6-2.

De 27-jarige Medvedev had drie van hun vijf eerdere ontmoetingen gewonnen, maar Roeblev wel de laatste twee. Zicht op nummer drie had hij echter nooit. Medvedev brak zijn landgenoot direct in de openingsgame, verzilverde vier van de zeven breekkansen en gaf Roeblev geen enkel breekpunt.

Medvedev, die vrijdag mondiale nummer één Novak Djokovic uit de finale had gehouden, pakte zijn achttiende titel en zijn derde op rij. Vorige maand schreef hij ook al de toernooien van Rotterdam en Doha op zijn naam.

Nu twee masterstoernooien

Door zijn zege stijgt Medvedev naar de zesde plek op de ATP-ranking en kan hij zijn aanval op de toppers voortzetten op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

Aankomende maandag gaat het toernooi van Indian Wells van start, dat ook wel de vijfde grand slam wordt genoemd. De Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.