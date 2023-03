Bol blij met Nederlands een-tweetje en tweede tijd ooit: 'Wereldrecord niet makkelijk'

Op Turkse bodem ging het zaterdagvond opnieuw hard, prolongeerde de 23-jarige Bol haar Europese indoortitel, maar bleef het wereldrecord buiten schot. Bol won in 49,85. "Een wereldrecord is niet zo makkelijk, maar dit is mijn tweede tijd ooit. Een mooie tijd", klonk het tevreden.

De verwachtingen waren torenhoog. Zou Femke Bol in Istanbul nog harder kunnen op de 400 meter indoor dan 49,26 seconden? Met dat wereldrecord verbaasde ze op 19 februari in Apeldoorn de atletiekwereld.

De reactie van Lieke Klaver na het veroveren van zilver op de EK indoor in Istanbul. Het is haar eerste individuele medaille op een EK. - NOS

Bol had opnieuw een goed tactisch plan. Ze begon uit baan 5, net onder concurrente Klaver. "Ik heb tot hier deze winter alle wedstrijden vanuit baan 6 gelopen. Dat is fijn, maar een snel iemand voor je is ook prettig. Ik heb mijn eigen race gelopen. Het was een goede race."

Klaver liep in de rug van Bol. Vooraf hadden ze de wedstrijd niet met elkaar besproken. "We spreken elkaar wel vooraf, maar dan gaat het over koetjes en kalfjes. We zijn dan een beetje mens naar elkaar. We bespreken niet wat we gaan doen, maar ik voelde wel dat Fem iets wilde laten zien."

Focus op medaille

Klaver had zich volledig gefocust op een medaille. "Ik had dit keer meer hoop dan normaal, meer zelfvertrouwen dan normaal en een beter raceplan dan normaal", zei ze over haar eerste individuele medaille op een internationaal titeltoernooi. "Ik had controle. Dit was echt nodig. Hier was ik erg aan toe", was ze dolblij met haar zilver.

Klaver wilde dicht op Bol zitten in de eerste ronde en daarna zolang mogelijk volgen. "Dan komt er een mooie tijd uit. Het is mijn tweede tijd ooit", zei ze over haar 50,57.

Bol en Klaver hopen zondag het feestje compleet te maken. Ze zijn het hart van de ploeg op de 4x400 meter, die ook titelverdediger is. "Ik hoop dat het een groot feest wordt. We starten met de nummers één en twee van Europa. Dat moet goedkomen", stelde Bol vast.