Verstappen 'gewoon' op pole in Bahrein: 'In eerste training schrok ik me rot'

In aanloop naar de eerste kwalificatie ging het veel over de topvorm van Fernando Alonso en werd er met grote belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen bij Ferrari en Mercedes.

Maar uiteindelijk was het 'gewoon' Max Verstappen die langs het circuit van Sakhir in Bahrein met een brede glimlach en een opgestoken duim poseerde voor de foto.

"Ik ben hier extra blij mee, omdat dit weekend lastig begon", vertelde Verstappen kort na het veiligstellen van poleposition. De regerend wereldkampioen had het in de vrije trainingen niet altijd makkelijk met zijn auto. De RB19 leek niet helemaal in balans en hobbelde soms over het ruwe asfalt in Sakhir.

"Na de testweek was ik tevreden, maar in de eerste training schrok ik me rot: over een ronde leek het toen nergens op. Het is ook nu nog lang niet perfect, maar we gaan de goede kant op."

Veld dicht bij elkaar

De tijden van de twintig coureurs lagen tijdens de kwalificatie opvallend dicht bij elkaar. In de eerste sessie was het verschil tussen de langzaamste ronde (van Nyck de Vries) en de snelste (van Carlos Sainz) slechts een ruime seconde.

De nieuwe auto's lijken aan elkaar gewaagd, zag ook Verstappen. "Dat verraste me niet. De meeste teams kopiëren van elkaar in het ontwikkelen van de wagens en ieder jaar wordt men slimmer."