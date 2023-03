Leerdam is de koningin van 1.000 meter: 'Wil richting niveau van de mannen'

"Het is niet normaal, onder deze omstandigheden", jubelde de 24-jarige Zuid-Hollandse over haar tijd van 1.13,03. "Echt zó niet normaal..."

Want hoewel ze deze winter een klasse apart was op de kilometer, was Leerdam behoorlijk gestrest in Heerenveen. "Er stond zoveel druk op. Iedereen om me heen zei: je moet wel winnen vandaag, hè?"

"Het is daarom ook een mentale overwinning", stelde ze tevreden vast. "Ik kan me elke keer weer opladen, in het proces blijven. Dat vind ik het allermooiste van dit seizoen."

Gebroken blokje

Hoe superieur de rijdster van Jumbo-Visma ook is, toch kan ze van kleine tegenslagen in paniek raken. "Vanochtend brak er een blokje onder mijn schaats", vertelt ze. "Bij het inrijden had ik een heel ander gevoel. Ik dacht: nee niet vandaag, dit kan ik niet hebben!"