Verdachten aanval op Kick Out Zwarte Piet gaan vrijuit wegens gebrek aan bewijs

De zaak tegen vijf verdachten die vorig jaar werden gearresteerd in verband met een aanval op een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Er is onvoldoende bewijs tegen het vijftal.

Ongeveer zeventig sympathisanten van KOZP kwamen in november vorig jaar samen in een voormalig schoolpand in de Beatrijsstraat, in de buurt van het Zuiderpark in Den Haag. Een groep tegenstanders wist te achterhalen dat KOZP daar zou vergaderen en viel het gebouw aan.

Er werd met vuurwerk naar het pand gegooid en ramen werden ingeslagen. Ook werden geparkeerde fietsen en auto's bij het gebouw vernield en werden er brandjes gesticht. De aanvallers kwamen niet binnen, omdat aanwezigen de deur barricadeerden. Toen de politie ter plaatse kwam zette de groep aanvallers het op een lopen.

De vijf verdachten om wie het gaat, werden dezelfde avond in de buurt van het pand aangehouden, maar niet in de Beatrijsstraat zelf. Volgens het OM valt niet te bewijzen dat de vijf betrokken waren bij de aanval. Wegens gebrek aan bewijs is het onderzoek daarom gesloten.