Bol prolongeert Europese indoortitel op 400 meter, zilver voor Klaver

Lieke Klaver zorgde in Istanbul voor een Nederlandse dubbelslag door achter Bol als tweede te finishen. Klaver noteerde 50,57 seconden. Het was haar eerste individuele medaille op een internationaal titeltoernooi. Op de 4x400 meter en de gemengde 4x400 meter was ze al wel succesvol.

Femke Bol heeft op indrukwekkende wijze haar Europese indoortitel op de 400 meter geprolongeerd. De 23-jarige atlete zegevierde in de finale in Istanbul in 49,85 seconden. Het wereldrecord is sinds 19 februari in handen van Bol met 49,26 seconden.

Bol stond als snelste aan de start bij de Europese indoorstrijd, Klaver als nummer drie. De Ierse Rhasidat Adeleke was deze winter nog één-honderdste van een tel sneller geweest dan Klaver. De Ierse gaf de voorkeur aan de collegekampioenschappen in Amerika, waardoor de concurrentie voor het Nederlandse topduo vooral uit Polen moest komen.

Anna Kielbasinska kwam op papier het dichtst in de buurt van Bol en Klaver met 51,33. Gezien de tijd hoefden Bol en Klaver zich daar niet druk over te maken. De Poolse werd derde in 51,25 seconden.

Koppositie

Bol startte vanuit baan 5 en had Klaver een baan boven haar. De wereldrecordhoudster versnelde al vroeg om te zorgen dat ze bij het ingaan van de tweede ronde de koppositie in handen zou hebben. Dat lukte. Klaver sloot wel aan, maar kon haar niet bedreigen.

Zondag moeten de twee vriendinnen de ploeg op de 4x400 meter aan goud helpen. "We hebben de nummer één en twee van Europa in de ploeg. Dat moet lukken."

Toptijd in Metz

Bol maakte haar favorietenrol dus waar in Istanbul. In de winter richtte ze zich vooral op de aanpassing van haar pasritme bij de 400 meter horden, haar favoriete onderdeel, zodat ze straks in de buitenlucht op die discipline nog sneller zal zijn dan de afgelopen jaren.

Dat alle inspanningen ook ten goede kwamen van haar baansnelheid bleek bij haar tweede indoorrace van het seizoen. In Metz liep Bol in februari naar 49,96 seconden, mondiaal de beste seizoentijd op dat moment en veel sneller dan haar oude persoonlijke record. Het was ook maar 0,37 seconde boven het ruim veertig jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvilova uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije.

En het was volgens Bol zeker geen perfecte race geweest. In Liévin was ze daarna ook ongenaakbaar. Haar tijd was iets minder dan in Metz: 50,20. Bol wist dat ze harder kon. Ze startte al sneller dan ze in het verleden deed, de winst was vooral te halen uit het stuk tussen 200 en 300 meter.

Wereldrecord

Bij Nederlandse indoorkampioenschappen viel alles op zijn plek. Opgejaagd door teamgenote Lieke Klaver werd de tijd van Bol 49,26, een fabuleus wereldrecord. "Deze race overtref je niet zomaar. Het was bijna een perfecte race", keek ze in de week na haar verbluffende optreden terug op het magische moment in Apeldoorn. Overigens liep Klaver daar in haar kielzog met 50,34 ook naar een wereldtijd.