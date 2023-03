Geen winnaar, wel 34.000 toeschouwers bij eerste vrouwen-Klassieker in Arena

De eerste Klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Een teleurstellend resultaat voor de nummer twee van de ranglijst, Ajax, tegen nummer zes Feyenoord. Door dit puntenverlies is het verschil met koploper FC Twente opgelopen tot vijf punten.

In 2014 speelden de Ajax-vrouwen voor het eerst in de Arena, tegen FC Twente. Maar sindsdien werden de wedstrijden weer afgewerkt op sportpark de Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Tot vandaag. Bij deze memorabele wedstrijd was de Arena met bijna 34.000 bezoekers behoorlijk gevuld.