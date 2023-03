Volop emotie na zege Vollering in Toscane: een paard, boos op Kopecky en daarna knuffels

Eerst was er onderweg naar haar zege in Strade Bianche nog dat paard. De Nederlandse renster van SD Worx durfde er niet langs, vertelde ze na afloop. "Het was een chaos. Ik schrok me rot. Want ja, het was wel echt een groot beest."

Demi Vollering schreef Strade Bianche op haar naam, maar schrok zich wel een hoedje toen er opeens een paard op de weg liep. - NOS

"Dat beest schopte ook nog naar achter. Ik verloor echt veel tijd. Ik dacht: ga ik erlangs? Maar als dat beest me schopt, dan loopt het misschien hartstikke slecht af." Uiteindelijk loste het probleem zichzelf op voor Vollering. Het paard kwam ten val in de afdaling, waardoor Vollering kon passeren.

Demi Vollering komt een paard tegen - Getty

Maar het paard was niet de enige beproeving in de Toscaanse koers. In de laatste meters werd ze verrast door een inhaalactie van ploeggenote Kopecky. Kort na afloop, toen de finishfoto nog niet was bestudeerd, reageerde Vollering uiterst ontstemd op de actie van Kopecky. "Ik weet dat je een killer bent, maar hadden wie dit niet samen kunnen vieren?", zei ze tegen de Belgische. Vollering boos op Kopecky Vollering, die nog niet wist dat ze had gewonnen, had gehoopt dat Kopecky haar de zege had gegund. "Het verraste mij een beetje. Ik dacht, ik ben altijd een goede knecht voor haar, dus we gaan het samen vieren. Ik kwam ook als eerste boven, dus dacht, dat is wel duidelijk. Maar ik keek om en toen kwam ze me in één keer voorbij." "Ik vind het jammer. We zijn ploeggenoten door dik en dun. Ik zou het niet zo doen", aldus een geëmotioneerde Vollering.

Demi Vollering was na de finish van een turbulente Strade Bianche boos op haar ploeggenote Lotte Kopecky, maar uiteindelijk werden de scherven gelijmd en was iedereen blij. - NOS