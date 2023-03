Beveiliging Van den Heuvel niet ingelicht over googelen moordverdachte De Vries

Een verdachte in de zaak rond de moordaanslag op Peter R. de Vries zocht op internet onder meer op de naam van misdaadjournalist John van den Heuvel. Daar werd het beveiligingsteam van Van den Heuvel alleen niet van de hoogte gebracht, schrijven NU.nl en RTL Boulevard op basis van bronnen en stukken uit het onderzoek naar de moord op De Vries.

De verdachte, Ludgardo S., googelde voorafgaand aan de moordaanslag op De Vries in juli 2021 op termen als 'Peter R. de Vries beveiliging', 'kroongetuige Nabil B' en ook zocht hij op de dag van de moord op 'John van den Heuvel.'

Misdaadjournalist Van den Heuvel wordt al vijf jaar zwaar beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. Toch wisten hij en zijn team niets van het opmerkelijke googelgedrag van de verdachte, die in januari werd opgepakt.

Van den Heuvel hoorde hier via journalisten over en noemt dit tegenover NU.nl en RTL Boulevard "extra pijnlijk". Volgens hem bevestigt dit dat de communicatie tussen de opsporingsdiensten nog niet is verbeterd.

Snoeihard OVV-rapport

Deze week schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een vernietigend rapport over de beveiliging van de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B., B. 's doodgeschoten advocaat Derk Wiersum en zijn eveneens doodgeschoten vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De politie en het Openbaar Ministerie hebben veel signalen gemist voorafgaand aan de moorden, schrijft de raad.

Een andere conclusie van de OVV is dat informatie over dreiging niet altijd goed gedeeld werd met beveiligingsteams. Ook in het geval van de informatie over de zoekopdrachten naar Van den Heuvel is dat het geval, melden NU.nl en RTL Boulevard.

OM: is niet goed gegaan

De informatie over de zoekopdrachten werd wel gedeeld met een team van de politie dat zich bezighoudt met de dreiging rondom Van den Heuvel, maar die bracht het beveiligingsteam van de misdaadjournalist niet op de hoogte.

Het OM laat aan de nieuwssite en het tv-programma weten dat dit niet goed is gegaan en dat dit wel had moeten gebeuren. "Maar het komt nogal eens voor dat iets over het hoofd wordt gezien of onderschat", zegt een OM-woordvoerder. De politie wil niet reageren op de situatie en de uitspraken van het OM.