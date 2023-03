Groenewoud grijpt wereldtitel massastart, na tot in perfectie uitgevoerd strijdplan

Schouten bleef in de eerste neutrale ronde opvallend genoeg ver achter het peloton rijden. Op het startschot plaatste ze direct een aanval. Schouten moet je niet laten rijden, wisten de anderen. Maar toen de Canadese Valerie Maltais haar had teruggehaald, was het direct tijd voor de volgende aanval: Groenewoud ervandoor. En daar kon niemand iets aan doen.

Met een tot in de perfectie uitgevoerde tactiek is Marijke Groenewoud wereldkampioen geworden op de massastart. Groenewoud reed ronden lang solo op kop, met de concurrentie op ruim een halve baan achterstand. Ivanie Blondin sprintte naar het zilver, Irene Schouten pakte brons.

In rondjes van rond de 30,0 gleed Groenewoud in alle rust naar de wereldtitel, na een tot in de perfectie uitgevoerd strijdplan.

Groenewoud had al snel een gat van ruim honderd meter en bleef ronden rijden van onder de 30 seconden. Het peloton had zitten slapen toen ze wegreed en schrok pas wakker toen Groenewoud een halve ronde verderop ongehinderd door buffelde.

Swings had een klein gaatje te pakken op Hoolwerf, die het niet meer terug kon pakken. Het leek erop dat Hoolwerf in de laatste ronden ietwat uit de bocht vloog. Swings ging simpelweg te hard. De Belg rijdt een prima weekend. Op de vijf kilometer griste hij donderdag al het brons weg voor de neus van Jorrit Bergsma.

Bergsma had in de finale de taak om de wedstrijd hard te maken en als een herder iedereen bij elkaar te houden. Dat liep gesmeerd. Halverwege de race plaatste Bergma nog een aanval om de boel op te schudden. Bergsma laten rijden, was geen optie, en dus moesten andere kanshebbers in actie komen.

Bart Hoolwerf (tweede) en Jorrit Bergsma (vijfde) kwamen net te kort op de massastart bij de WK afstanden. De Belg Bart Swings was in de ogen van de Nederlanders de verdiende winnaar. - NOS

De samenwerking tussen Bergsma en Hoolwerf verliep prima in de finale. Het was vooraf de vraag hoe het duo zou presteren. Tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd had Hoolwerf namelijk nog laten doorschemeren dat hij misschien wel liever met Louis Hollaar wilde rijden. Een klein brandje, dat voor de start van de WK weer geblust was, maar een vlekkeloze aanloop was het niet.

Eerder op de dag ging het in de halve finales van de heren ook al niet vanzelf. Bergsma sprokkelde al vroeg in de race wat punten, waardoor hij vrijwel direct geplaatst was voor de finale. Maar na de race greep een jurylid hem vlug in de nek. Of hij de volgende keer even wilde letten op zijn ritsje, dat Bergsma direct na de finish altijd een beetje bij de keel los ritst.