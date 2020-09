Bouw van Nieuwe Sluis in Terneuzen bereikt diepste punt

De bouwers van de Nieuwe Sluis in Terneuzen hebben het diepste punt bereikt. Het buitenhoofd, waar straks de schepen vanaf de Westerschelde de sluis invaren, is uitgegraven tot 22 meter onder NAP. Een mijlpaal voor de bouwers.

Projectleider Erik Marteijn voelt zich trots wanneer hij de bodem van de put ziet. "We gaan een nieuwe fase in. Het voorbereidende werk is gedaan, graven en afbreken, nu gaan we écht bouwen. Weliswaar onder de grond, dus je zal er niet veel van zien, maar we weten dat we aan het bouwen zijn en dat voelt heel goed", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

De aanleg van deze zeesluis, en alle infrastructuur die daarvoor nodig is, kost 940 miljoen euro. Als het werk in 2023 klaar is, is het één van de grootste sluizen ter wereld met een lengte van 427 meter, 55 meter breed en ruim 16 meter diep.

Zo ziet het diepste punt eruit: