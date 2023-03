Nog geen aanknopingspunten in onderzoek naar dode baby bij Lekkerkerk

De politie heeft nog nauwelijks aanknopingspunten in het onderzoek naar de dode baby die gisteren drijvend in een tas werd gevonden, in een zijarm van de Lek bij Lekkerkerk.

Duidelijk is wel dat het om een meisje gaat. De politie probeert nu te achterhalen wie de ouders zijn en waar zij vandaan komt. Tegelijkertijd maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen, meldt Omroep West.

Bij het onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat de baby niet in Lekkerkerk in het water is gelegd, maar mogelijk vanaf een andere plek met de stroming van de rivier is meegedreven.

Witte rozen

Het lichaam van de baby werd gistermiddag rond 13.00 uur gevonden door een voorbijganger in het water langs de Schuwacht, een dijk tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.

Op de plek waar de baby is gevonden liggen een paar witte rozen en een knuffeltje. "Wij weten ook nog maar weinig", zegt een man, die nu vier maanden onderaan de dijk woont. De gebeurtenis heeft impact op de wijk, benadrukt hij: "Mijn buurman klopte gelijk aan toen hij thuiskwam. Toen hebben we erover gepraat."

Een andere buurtbewoonster zegt dat ze er een "hele erge nachtmerrie" van heeft gehad.