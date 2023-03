Bouju mist finale 60 meter bij EK indoor

Raphael Bouju is er in Istanbul bij de EK indoor niet in geslaagd een finaleplaats op de 60 meter af te dwingen. De 20-jarige Nederlandse indoorkampioen finishte in zijn halve finale als derde in 6,61 seconden. De eerste twee en de twee snelste verliezers van de drie halve finales komen later in actie in de finale.

Bouju was in de halve finale iets minder dan in de ochtenduren, toen hij zijn serie in 6,59 seconden won. Dat was slechts één-honderdste boven het Nederlands record van Joris van Gool. De Nederlandse recordhouder bleef in de series steken.

De Italiaan Samuele Ceccarelli was in de halve finales de snelste met 6,47 seconden, deze winter de beste tijd van een Europeaan.

De finale is om 18.55 uur.