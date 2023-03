Uitbehandeld Drents raadslid dat pleitte voor longkankeronderzoek overleden

In het Drentse Zuidlaren is vanmiddag John Franke overleden aan de gevolgen van longkanker, meldt RTV Drenthe. Franke, die onder meer raadslid was in Tynaarlo, verwierf in het laatste jaar van zijn leven bekendheid door zijn pleidooi voor een groot landelijk bevolkingsonderzoek om longkanker in een vroeg stadium op te sporen.

Dit gebeurt bij andere kankersoorten, zoals bij borstkanker, al veel langer. Ruim een jaar geleden wist de uitbehandelde Franke 'zijn' gemeenteraad al te overtuigen zich uit te spreken voor een soortgelijk, standaard bevolkingsonderzoek voor longkanker.

Ook startte hij tal van initiatieven. Zo begon hij samen met Longkanker Nederland de podcastserie De Missie van John, waarin hij onder anderen longartsen aan het woord liet.

Bevolkingsonderzoek

Deskundigen gaven Franke gelijk, zo bleek vorig jaar augustus, toen onder coördinatie van het Erasmus MC in Rotterdam daadwerkelijk een groot bevolkingsonderzoek naar longkanker begon.

De Rotterdamse onderzoekster Carlijn van der Aalst verwees toen naar een internationale studie waaruit bleek dat met het vroeg opsporen van longkanker (met een CT-scan) bij rokers en ex-rokers de sterfte met een kwart of zelfs meer omlaag gebracht kan worden. Voor Nederland zou dat betekenen dat er op termijn jaarlijks zo'n 1.500 tot 2.500 minder mensen overlijden aan longkanker.

In drie regio's in Nederland zijn of worden nu in totaal ruim 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar uitgenodigd voor het onderzoek, in de regio's Amsterdam, Bilthoven en Friesland.