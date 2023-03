Vanavond op tv: Meer vaste energiecontracten • Kloof stad-platteland is van alledag • Irak, 20 jaar later

De omgekeerde vlag is het symbool geworden van de onvrede op het platteland. Mensen buiten de Randstad, blijkt uit recent onderzoek, hebben het laagste vertrouwen in de politiek. Maar: het gaat niet alleen om het stikstofbeleid. Want het ongenoegen over de politiek en de tegenstelling tussen stad en platteland is eeuwenoud, zeggen historici.

Terug naar Irak

Twintig jaar geleden begon de oorlog in Irak met een massaal bombardement op Bagdad. Uiteindelijk bleek dictator Sadam Hoessein geen massavernietigingswapens te hebben, zoals de Amerikanen beweerden. In 2011 vertrokken de laatste Amerikaanse troepen uit Irak. Sindsdien bleef het zeer onrustig in het land, met onder meer een uitbarsting van geweld door terreurgroep IS.

We blikken terug op de inval en de jarenlange, bloedige burgeroorlog. Heeft de Nederlandse bijdrage aan de Irakoorlog iets blijvends opgeleverd? We spreken correspondent Daisy Mohr. Zij was erbij toen de inval begon.