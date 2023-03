Pidcock wint Strade Bianche bij de mannen na mooie solo met spannende ontknoping

Tom Pidcock heeft de zeventiende editie van de Strade Bianche van de mannen op zijn naam geschreven. De Britse Ineos-renner kwam na 184 kilometer, deels over de roemruchte witte grindwegen, alleen over de finish in Siena. Favoriet Mathieu van der Poel, de winnaar in 2021, kon zich niet mengen in de strijd om de zege.

Aanvankelijk was het voor de televisiekijker vooral genieten van de mooie plaatjes. De Noor Sven Erik Bystrøm, de Italiaan Alessandro De Marchi en de Spanjaard Iván Romeo vormden een kopgroep en daarachter controleerden Jumbo-Visma, Ineos en Intermarché het peloton.

Op 51 kilometer van de streep begon de strook waarop de nu afwezige Tadej Pogacar vorig jaar de koers naar zijn hand zette. Dit keer was het Alberto Bettiol die het bal vanuit de favorietengroep opende en Andrea Bagioli en Pidcock dansten mee.

Pidcock gaat ervandoor

In de eerste de beste afdaling liet de Brit echter zijn klasse zien en reed hij in zijn eentje verder.

Even later stoof Pidcock ook de vroege vluchters rap voorbij, terwijl daarachter het kaf van het koren werd gescheiden. Bettiol viel, Tim Wellens had pech en topfavoriet en oud-winnaar Van der Poel bleek niet goed genoeg.