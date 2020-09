Van der Breggen profiteert van valpartij Dygert en is wereldkampioen tijdrijden

Van der Breggen grijpt wereldtitel tijdrijden in Italië - NOS

"Zij zal er staan, hoor", voorspelde Ellen van Dijk over Chloé Dygert, regerend wereldkampioene op de tijdrit. En Dygert stond er, tot die ene bocht. De Amerikaanse vloog over de vangrail en kon prolongatie van haar wereldtitel vergeten. Anna van der Breggen legde in plaats van haar beslag op de regenboogtrui. De Nederlandse afvaardiging leek net als vorig jaar haar meerdere te moeten erkennen in Dygert, die simpelweg een klasse apart leek. Maar de titelhoudster ging niet alleen te hard voor de rest van het veld, maar ook voor haarzelf.

In een bocht begon haar voorwiel te zwabberen, waardoor Dygert een vangrail niet meer kon ontwijken en enkele meters omlaag viel. De Amerikaanse stapte niet meer op de fiets. Het is nog onduidelijk hoe het met haar is, hoewel ze naar verluidt bij bewustzijn was en kon praten. Op foto's is te zien dat haar linkerknie helemaal openligt en ze per brancard wordt afgevoerd.